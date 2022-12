2. Bundesliga Süd : SSC Freisen verteidigt die Zweitliga-Spitze

Die Volleyballerinnen des SSC Freisen bleiben in der 2. Bundesliga Süd das Maß aller Dinge. Foto: dpa/Robert Michael

Freisen Die Volleyballerinnen des SSC Freisen reiten in 2. Bundesliga Süd weiter auf einer Erfolgswelle. Am Samstagabend feierten die Nordsaarländerinnen in der Bruchwaldhalle einen 3:0-Heimsieg (25:21, 25:18, 25:15) gegen den Tabellenachten VC Wiesbaden II.

