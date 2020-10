Squash : Squasher stehen vor dem Saisonstart

Das Team des SRC Wiesental: Simon Krewel, Eric Dabrock, Tobias Baab und Thorsten Schmees (von links). Tobias Baab ist in dieser Saison an Nummer eins gesetzt. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser Ab kommenden Samstag, 10. Oktober, stehen die ersten Punktspiele an. In Rohrbach im „FlipFlop“ werden Idar-Oberstein und Mainz erwartet.

Die saarländischen Amateur-Squasher bereiten sich auf ihre neue Saison vor. In der Verbandsliga ist keine Mannschaft aus dem Kreis vertreten. Anders sieht dies in der Oberliga aus, wo der SC Homburg sowie die Zweitvertretungen des SRC Wiesental und des SRC Illtal auf folgende Gegner treffen: SC Bornheim, SC Mainz II, SC Rhein-Neckar II, SC Rhein-Neckar III, S&F St. Wendel, SFI Boasters Germersheim II sowie SC Stroke Eleven Saarbrücken. Saisonstart ist am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr. Dann bestreiten neben dem SC Rhein-Neckar II auch der SRC Illtal II (Sport- und Freizeitzentrum Illingen) und der SC Homburg (Sportarena Lichtburg, Bexbach) Heimspieltage.

In der Regionalliga sind nachstehende Teams gemeldet: SRC Wiesental, SRC Illtal, SFI Boasters Germersheim, SC Heidenkopf, SF Idar-Oberstein, SC Mainz, SC Saarlouis, SC Rhein-Neckar, SC Zweibrücken sowie Black & White RC Worms II. Auch in dieser Klasse geht es am 10. Oktober um 14 Uhr los. Die Gastgeber sind dann Wiesental (Gesundheits- und Aktivenzentrum FlipFlop, Rohrbach), Heidenkopf (Tenniscenter Güdingen) und Saarlouis (Sport- und Freizeitanlage Relax). In Rohrbach werden Idar-Oberstein und Mainz erwartet. Illtal trifft in Güdingen auf Heidenkopf und Germersheim.