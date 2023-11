Squash-Bundesligist startet in die Saison In Güdingen reifen olympische Träume

In der neuen Bundesliga-Saison, die an diesem Samstag um 13 Uhr mit dem Spiel bei Meister und Süd-Staffel-Seriensieger Black&White Worms beginnt, peilen die Saarbrücker abermals die Endrunde an. „Die Playoffs sind ganz klar unser Ziel“, sagt Wessela. Dafür muss die Factory in der Sechser-Staffel unter die besten Drei kommen. Der erste Platz, der direkt ins Playoff-Halbfinale führt, scheint abonnementmäßig an Worms vergeben. Dahinter sieht Wessela ein enges Rennen um zwei weitere Viertelfinal-Tickets. Das erste Heimspiel am Sonntag um 13 Uhr gegen den 1. SC Karlsruhe (Squash-Arena in Güdingen) wird daher schon sehr wichtig.