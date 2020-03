Fußball-Saarlandliga : Spvgg. Quierschied verpasst es, das Spiel zu entscheiden

Quierschied Der Fußball-Saarlandligist verliert zuhause gegen den FSV Jägersburg mit 1:2. Den Gästen reichen zwei Eckbälle zum Sieg.

Es könnte das schnellste Saisontor in der Fußball-Saarlandliga gewesen sein. Gastgeber Spvgg. Quierschied schoss nach dem Anstoß den Ball nach vorne. Die Spieler rückten schnell nach. Mirko Vogel, Torhüter des FSV Jägersburg, verpasste es, den Ball mit einem sauberen Schuss aus der Gefahrenzone zu befördern. Der Ball landete bei Lukas Mittermüller. Und Quierschieds Mittelfeldspieler erzielte nach 25 Sekunden aus 22 Metern das 1:0. „Ich war überrascht, als der Ball plötzlich zu mir kam. Ich bin noch zwei Schritte gelaufen, habe mir die Kugel zurecht gelegt und dann ins leere Tor getroffen“, schildert Mittermüller. Vor knapp 200 Zuschauern war es der Auftakt zu einem tollen Spiel, das die Jägersburger am Sonntag mit 2:1 (0:1) gewannen.

Die Gäste hatten in der Anfangsphase Probleme, die dicht stehende Quierschieder Abwehr zu durchbrechen. „Genau das war unser Plan. Wir wollten die Räume eng machen und dann schnell nach vorne spielen. Wir hätten das Spiel mit unseren Torchancen frühzeitig entscheiden können“, sagte Quierschieds Trainer Robin Vogtland. Doch mit zunehmender Spielzeit fanden die Jägersburger Lösungen – und kamen vor das Quierschieder Tor. Ein Freistoß von Tim Schäfer wurde fünf Meter vor dem Tor von Quierschieds Fernsner gerade noch geblockt (18.). Und ein Kopfball von FSV-Kapitän Julian Fricker ging Zentimeter am Tor vorbei (24.).

Die zweite Halbzeit hätte fast so angefangen wie die erste: mit einem schnellen Tor. Fernsner hämmerte den Ball nach 30 Sekunden an die Latte. Die größte Chance zum 2:0 hatten Fernser und Kaula in der 70. Minute. Beide liefen alleine auf Jägersburgs Torhüter Vogel zu. Doch Kaula spielte den Ball zu ungenau auf Fernser quer – und die Chance war dahin.

Der FSV Jägersburg agierte dann in der Schlussphase wie eine Spitzenmannschaft. Zwei Eckbälle reichten dem neuen Tabellenzweiten, um das Ergebnis zu drehen. Alexander Schmieden traf in der 77. Minute per Kopfball zum 1:1. Und zwei Minuten vor dem Abpfiff erzielte Julian Fricker aus gleicher Position ebenfalls per Kopfball den 2:1-Siegtreffer für die Jägersburger.