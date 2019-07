Porträt : Ein Macher, der immer gern im Hintergrund bleibt

Lutwin Jungmann ist seit 1971 Sportwart des LC Rehlingen – und eine Institution in der saarländischen Leichtathletik. Foto: Ruppenthal

Rehlingen Läufer, Sportwart, lange Zeit Chef des Pfingstsportfestes, Hobby-Fotograf: Lutwin Jungmann ist ein Tausendsassa. Heute feiert der Sportwart des LC Rehlingen seinen 70. Geburtstag. Viele feiern mit.

Von Roland Schmidt

Schmerzverzerrte Gesichter, schweißnasse Körper, strahlende Sieger. Kurz nicht aufgepasst, schon hat es „klick“ gemacht. In seiner bewegten Vereinskarriere hat Lutwin Jungmann unzählige Leichtathleten „beißen“ sehen. Der Sportwart des LC Rehlingen verfolgte die Karrieren eigener Talente hautnah – und hielt die Erfolge von Raphael Schäfer oder Laura Müller auf Bildern fest. Als Meeting-Direktor des Pfingstsportfestes holte er Weltstars ins Bungert-Stadion – und vor die eigene Linse. Seine Schnappschüsse zieren die Texte der LCR-Homepage und diverser Zeitungen und sorgen für die öffentliche Wahrnehmung des Clubs.

Leistungssportler posieren nicht für Fotos. Beim Zielsprint ist es ihnen egal, wie das später auf Bildern rüberkommt. Nie ist die Mimik des Athleten authentischer als in der Sekunde körperlicher Höchstleistung. Das weiß der erfahrene Pressewart aus Erfahrung und hält mit der Kamera drauf – im richtigen Moment.

Lutwin Jungmann (hier mit Hochspringer Dormusoglu) war auch die Stimme des Sportfestes. Foto: Bettendorf

Authentisch – das passt auch auf den Mann, der stets ruhig ist, perfekt vorbereitet wirkt und heute Abend im Haus der Leichtathletik seinen 70. Geburtstag feiert. „Dieser Artikel wird ihn überraschen. Er steht nie gerne im Mittelpunkt“, sagt Thomas Klein. Trotzdem hat der LCR-Vorsitzende Klein heimlich Infos weitergegeben, „weil Lutwin es verdient hat. Da muss er jetzt durch“, sagt der LC-Vorsitzende und lacht.

Das Wohl des Vereins habe Jungmann immer am Herzen gelegen. Sein Engagement sei riesig, lobt Klein den Einsatz. Der Vereins-Boss hält große Stücke auf den langjährigen Orga-Chef des Pfingstsportfestes, der sein Amt 2018 an Jüngere abgab. Jungmann hatte den Staffelstab 2012 vom verstorbenen LC-Vorsitzenden Ludwin Klein übernommen. Jahrzehntelang lenkte das Duo „Ludwin und Lutwin“ die Geschicke des Vereins und führte das „schönste Dorf-Sportfest der Welt“ ins Top-50-Ranking der internationalen Meetings. Der von Klein als „unermüdlicher Schaffer und verlässlicher Freund“ beschriebene Lehrer entwickelte das Meeting später maßgeblich weiter. Die Veranstaltung wurde noch größer, professioneller und sieben Mal in Folge live im Fernsehen übertragen.

Lutwin Jungmann (rechts) war auch selbst ein guter Läufer – hier im Duell mit Vereinskollege Ernst Hemmerling. Das Bild stammt wohl aus den 60er Jahren von einem 1000-Meter-Lauf auf der alten Rehlinger Aschenbahn. Foto: Jungmann

Jungmann war auch die Stimme des Mega-Ereignisses. Mit hohem Fachwissen kommentierte er als Stadionsprecher die Duelle der Weltelite. Unvergessen ist die Weltrekord-Serie von Karl Hans Riehm, der 1975 sechs Mal die bestehende Bestmarke im Hammerwurf übertraf. Weitere Höhepunkte waren 1980 die Einstellung des Weltrekords im Hochsprung durch Dietmar Mögenburg und 1984 die Teilnahme der ersten DDR-Delegation. Der Stadionrekord über 100 Meter von Frankie Fredericks (1995) in 10,07 Sekunden gilt heute noch.

Präzise und klar, mal sachlich, mal leidenschaftlich informierte Jungmann am Mikrofon über Form, Ziele und Bestmarken der Stars und feierte mit den Zuschauern beachtliche Erfolge. Seine eigene Laufkarriere liegt indes lange zurück. Werner Jungmann erinnert sich: „Wer Lutwin den Leichtathletik-Virus übertragen hat, weiß ich leider nicht mehr. Jedenfalls hat er gegen die Bedenken unserer Eltern seinen Willen durchgesetzt und ist der Schülerabteilung beigetreten“, erzählt der ältere Bruder. Und weiter: „Kürzlich verriet er mir, dass meine abgelegten Spikes seine ersten waren. Sie waren ihm zu groß und so stopfte er die Spitzen aus.“

Vertauschte Rollen: 2001 waren Lutwin Jungmann (Mitte) und Ludwin Klein (rechts) im Rahmen der Aktion „Redaktionsleiter für einen Tag“ Chef der Lokalredaktion Dillingen. Links: SZ-Redakteur Christian Beckinger. Foto: Engel & Seeber/Engel, Andreas

Oft in der Spitze lief Lutwin Jungmann bei Bahn-, Straßen- und Staffelläufen mit. Der unerwartete Sieg beim Crosslauf in Batilly zählt zu den schönsten Erfolgsmomenten. Im Stil eines Mehrkämpfers übernahm der frühere Mittelstreckenläufer danach mehrere Rollen im Verein, ehe er 1971 Sportwart wurde. Der Gymnasiallehrer für Französisch war mitverantwortlich für die ersten Trainingslager an der Côte d’Azur, die dort bis heute als Ostertrainingslager stattfinden.

Beim Trainingslager in La Grande Motte lernte er 1980 auch seine Frau Margit kennen. Sie teilt die Begeisterung für den Sport. „Lutwin hat beim LC Rehlingen Freunde fürs Leben gefunden. Ich bin mir sicher, er würde alles genauso wieder tun“, sagt die Vorsitzende des Weltverbands der Senioren-Leichtathletik.

Lui und Lui: Gemeinsam mit Ludwin Klein (r.) machte Lutwin Jungmann das Rehlinger Pfingstsportfest groß – und holte die Weltklasse ins Saarland. Foto: Ruppenthal

Ihr Mann engagiert sich im Verbund der German Meetings und ist seit 2014 Vizepräsident für Kommunikation und Vereinspflege im Saarländischen Leichtathletik-Bund. Abertausende Stunden, viel Energie und reichlich Nerven investierte Lutwin Jungmann in sein Lebenswerk, das 2011 mit der „Sportplakette des Saarlandes“ geehrt wurde. Bleibend sind die Eindrücke bei den Weltmeisterschaften in Moskau und Peking. Die Erlebnisse bei den Seniorenmeisterschaften in Brasilien, Südkorea, Kanada und Australien fror er ebenfalls fotografisch ein.

Und es hat klick gemacht: Lutwin Jungmann bei einem seiner Hobbys, dem Fotografieren. . Foto: Ruppenthal