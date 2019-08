Kostenpflichtiger Inhalt: LSVS-Skandal : Der Saarsport geht auf die Straße

Sportliche Kunstfiguren „wachen“ vor dem Eingang der kombinierten Leichtathletik- und Badmintonhalle an der Hermann-Neuberger-Sportschule. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken Demonstrationszug vieler Sportfachverbände am Mittwoch in Saarbrücken für den Erhalt der LSVS-Geschäftsstellen.

Es soll ein fröhlicher Auftritt werden. Ein Auftritt mit „positivem Rabatz“. Mit Trommeln, Tröten und Trillerpfeifen, in Sportbekleidung, mit Sportgeräten. So ist es in der Einladung zu lesen, die dieser Tage an Hunderte Sportvereine im Saarland ergangen ist. Für den kommenden Mittwoch hat eine Gruppe mit dem Namen „WIR sind der Saarsport“ für einen Demonstrationszug durch Saarbrücken eingeladen, „um auf unsere existenziellen Sorgen aufmerksam zu machen“, wie es in dem Aufruf heißt. Bis zu 1000 Teilnehmer sollen ab 18 Uhr von der Europagalerie zum St. Johanner Markt ziehen, wo die Abschlusskundgebung stattfindet.

Der fröhliche Auftritt hat also einen mehr als ernsten Hintergrund. Hinter der Gruppe stehen mehrere saarländische Sportvereine, darunter auch so große wie der LC Rehlingen, fast 20 Sportfachverbände wie die Leichtathleten, die Turner und die Handballer, Leistungssportler wie Marathonläufer Tobias Blum und Ruderin Anja Noske und auch Mitglieder des Gymnasiums am Rothenbühl in Saarbrücken, der einzigen Eliteschule des Sports im Saarland. Sie treibt die Sorge um, dass dem Saarsport demnächst der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn sich das derzeit in der Umsetzung befindliche Sanierungskonzept für den LSVS ohne Änderungen umgesetzt wird.

Lesen Sie auch LSVS-Finanzskandal : Basis vieler Vereine und Verbände steht auf dem Spiel

Konkret geht es um die Arbeit der Geschäftsstellen beim LSVS, die seit Jahr und Tag einen Großteil der vielen Aufgaben in den Sportfachverbänden übernehmen oder begleitend unterstützen. Im April hatten LSVS-Präsident Adrian Zöhler, sein Vizepräsident Bodo Wilhelmi und Hauptgeschäftsführerin Karin Becker angekündigt, dass die Geschäftsstellen ab dem 1. Januar 2020 keine Buchhaltung mehr für die Fachverbände anbieten werden.

Damit nicht genug: Perspektivisch, im Zuge der Neuorganisation der Verwaltungsstrukturen beim LSVS, könnten die Geschäftsstellen in den nächsten zwei, drei Jahren sogar ganz wegfallen. Sogenannte „Service Points“ könnten dann verschiedene Angebote für Fachverbände und Vereine anbieten – gegen Bezahlung natürlich. Viele andere Aufgaben, die die Geschäftsstellen derzeit übernehmen, wie etwa die Mitorganisation des Spielbetriebs in einzelnen Sportarten, würden dann wegfallen. Nach SZ-Informationen ist die Einrichtung dieser „Service Points“ schon seit August 2018 im Gespräch, als sie erstmals in einer internen Präsentation beim LSVS auftauchten. Da war das aktuelle Präsidium noch gar nicht im Amt, LSVS-Konsolidierungsberater Michael W. Blank allerdings schon.

Der Termin kommender Mittwoch ist alles andere als zufällig gewählt. Denn einen Tag danach findet im Innenausschuss des saarländischen Landtags die Anhörung zum neuen LSVS-Gesetz statt. Zur Anhörung sind das LSVS-Präsidium und auch diverse Fachverbände eingeladen.

Monika Schwarz, die streitbare Vizepräsidentin des Saarländischen Leichtathletik-Bundes, gehört auch zur Gruppe „WIR sind der Saarsport“. Sie hatte schon im Sommer 2018 mit vielen anderen Fachverbänden für den Erhalt der Sportlermensa gekämpft, die im Zuge des Sanierungskonzepts hätte geschlossen werden sollen. Schwarz sagt: „Wir wollen nicht gegen jemanden auf die Straße gehen, jammern oder wehklagen. Aber wir wollen den Entscheidern im Landtag und im LSVS vor Augen führen, wie viele Menschen in unseren Vereinen Spaß am Sport haben, dass die Geschäftsstellen unverzichtbare Partner der Vereine und Verbände sind und als organisatorische Plattform das Rückgrat des Saarsports darstellen.“

Monika Schwarz vom Saarländischen Leichtathletik-Bund gehört zur Gruppe „WIR sind der Saarsport.“. Foto: Ruppenthal