Kostenpflichtiger Inhalt: Sport im Regionalverband : Leere Hallen und Tribünen nach Absagenflut

Das Spiel am Samstag im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FSV Mainz II findet ohne Zuschauer statt. Ob bei den Amateurclubs am Wochenende der Ball rollen wird und ob dann Zuschauer erlaubt sind, entscheidet der Fußball-Verband am heutigen Freitag. Foto: Andreas Schlichter

Regionalverband In der Corona-Krise sagen Sportverbände Spieltage ab oder beenden Spielzeiten vorzeitig. Der 1. FC Saarbrücken spielt ohne Fans.

Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Im Sport werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt – und Spielzeiten für vorzeitig beendet erklärt oder ausgesetzt. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) beendet die Zweitliga-Saison. Betroffen ist der TV Holz. Der Frauen-Zweitligist belegt Rang neun und hätte noch fünf Spiele gehabt. „Der Spielbetrieb der 2. Bundesliga der Frauen und Männer wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die vielen regional unterschiedlichen Regelungen sowie bereits ausgesprochene Hallensperrungen machen die Weiterführung der Spiele unmöglich. Regelungen zu Auf- und Abstieg werden zu einem späteren Zeitpunkt getroffen und kommuniziert“, teilt die VBL mit.

Der Präsident des Handball-Verbandes Saar (HV Saar), Eugen Roth, erklärt: „In Abstimmung mit dem Großteil der deutschen Handball-Landesverbände wird der Spielbetrieb der Jugend der Saison 2019/2020 mit sofortiger Wirkung beendet. Der Spielbetrieb der Aktiven wird ausgesetzt. Weiterhin werde alle Veranstaltungen, wie Lehrgänge oder Kadertraining im HV Saar bis auf Weiteres ausgesetzt. Nach dem 19. April 2020 wird entschieden, wie die weitere Vorgehensweise sein wird.“ Alle Spiele der Oberliga Handball an diesem Wochenende sind abgesetzt. Davon betroffen sind bei den Männern die HSG Völklingen, die beim SV Zweibrücken spielen sollte, und bei den Frauen die HF Köllertal, die zuhause ebenfalls gegen den SV Zweibrücken spielen sollten. Die Geschäftsstelle der Oberliga teilt mit: „Die Vereine melden den neuen Spieltermin an den zuständigen Spielleiter. Sollte die Halle für sportliche Zwecke durch die Behörden auf unbestimmte Zeit gesperrt werden, sollten die Mannschaften/Vereine einen Heimspieltausch in Erwägung ziehen. Alternativ ist das Spiel in eine andere Halle zu verlegen.“

Wie es in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weitergeht, ist offen. Ob das Spiel des TBS Saarbrücken an diesem Sonntag um 16 Uhr in der Bruchwiesenhalle gegen MJC Trier und das der SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous am Samstag um 16 Uhr in der Warndthalle in Ludweiler gegen den ASC Theresianum Mainz II stattfinden wird, ist unklar. „Wir wissen noch nicht, ob wir das Spiel austragen“, sagt Baskets-Präsident Pascal Zimmer. Er wolle die Entscheidung des Verbands abwarten. „Desinfektionsmittel können wir den Zuschauern nicht zur Verfügung stellen – aktuell ist nichts mehr auf dem Markt“, betont Zimmer. „Wir warten ab und schauen was passiert“, erklärt Spieler Fred Addae, der beim TBS auch für die Organisation zuständig ist: „Das Training am Donnerstag ist ausgefallen.“ Die Mügelsberghalle in Saarbrücken sei wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit geschlossen. „Wir müssen uns im Verband in Ruhe besprechen und eine Entscheidung fällen“, sagt Oberliga-Spielleiter Johann Ammon: „Nach meiner Meinung sollten wir die letzten zwei Spieltage noch austragen.“ Das hänge aber auch von Hallenbetreibern und Vereinen ab. „Wenn ein Team aus Angst vor dem Corona-Virus nicht spielen will oder die Halle geschlossen ist – dann werde ich die Mannschaften dafür nicht bestrafen“, betont Ammon.

Das Spiel des 1. FC Saarbrücken in der Fußball-Regionalliga Südwest am Samstag, 14. März, im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion gegen den FSV Mainz II findet ohne Zuschauer statt. Wie es in den saarländischen Amateur-Ligen weitergeht, ist offen. Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) will am heutigen Freitag in einer Sondersitzung entscheiden, „ob und inwieweit am kommenden Wochenende der Spielbetrieb im Saarland stattfinden wird“. Am gestrigen Donnerstag hat der SFV die Kreistage und den Verbandstag abgesagt. Zudem hat der Vorstand in einer Dringlichkeitssitzung „alle noch ausstehenden Kreis- und Kreisjugendtage, Kreisschiedsrichtertage, die Schiedsrichterhauptversammlung sowie den SFV-Verbandstag aufgrund der aktuellen Lage abgesagt. Dies gilt ab heute Abend für den Kreistag Südsaar bis zum Verbandstag am 28. März 2020“, erklärt der SFV.

Eine besondere Verantwortung tragen in diesen Tagen im Sport Jugendleiter und Trainer. Beim 1. FC Saarbrücken nehmen knapp 150 Kinder- und Jugendliche aus dem gesamten Saarland am Trainings- und Spielbetrieb des Nachwuchsleistungszentrums der Fußball-Abteilung teil. „Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und stehen im ständigen Austausch“, sagt Jugendleiter Nico Weißmann: „Wir halten uns an die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und des Bildungsministeriums.“ Spieler aus Schulen, die geschlossen sind, dürfen nicht am Training teilnehmen. Das seien Stand Donnerstag, 12 Uhr, zwei. Ansonsten habe man zusätzliche Spender mit Desinfektionsmittel und Seife aufgestellt. „Der Körperkontakt beim Training scheint derzeit ja das kleinere Problem zu sein“, sagt Weißmann. Und er erklärt: „Wir haben nochmal auf verschiedene Verhaltensmaßregeln hingewiesen, wie das Vermeiden von Händeschütteln.“ Man beurteile die Situation täglich neu, wolle den Betrieb aber aufrechterhalten. „Wenn alle Schulen geschlossen werden, werden natürlich auch wir zumachen“, erklärt Weißmann, der Sportlehrer ist: „Bis dahin versuchen wir, mit gesundem Menschenverstand und ohne Panik mit dem Problem umzugehen.“

Beim Fußball-Bezirksligisten Viktoria Hühnerfeld ist die Jugendabteilung stärker betroffen. „Einige unserer Spieler besuchen das derzeit geschlossene Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach“, sagt der Vorsitzende Christoph Kleins mit blick auf die wegen eines Corona-Falls geschlossene Schulstätte: „Nach Rücksprache mit dem Verband wird es für aus diesem Grund ausgefallene Spiele wohl Nachholtermine geben.“ Man habe die Vereinsräume erneut desinfiziert und die Seifenvorräte aufgestockt. „Bei der Vielzahl an Kontakten, die jeder Mensch täglich hat, ist es schwierig Verbreitungswege nachzuvollziehen“, erklärt Kleins. Training- und Spielbetrieb der Aktiven würden vorerst uneingeschränkt weiterlaufen. „Wir müssen die nächsten Tage abwarten. vielleicht kommen auch bei uns ja diese Schnelltests wie es sie in Luxemburg gibt“, sagt Kleins.

Stattfinden soll der Profi-Kampf von Alexander Lorch. Am Samstag, 21. März, will der Halbschwergewichts-Boxer im Rahmen eines Boxabends in der Kitten-Sporthalle in Dudweiler antreten. Auf wen er treffen wird, entscheidet sich kurzfristig. Vater und Trainer Uwe Lorch hat mit Blick auf mögliche Corona-Infizierungen vorsorglich zwei Gegner bestellt: Antonio Zovak aus Serbien und Branislav Dosenovic aus Bosnien und Herzegowina. Uwe Lorch geht davon aus, dass der Boxabend stattfinden wird und will in der Halle zusätzliches Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.

Mehrere Laufveranstaltungen wurden abgesagt. Der für Sonntag, 15. März angesetzte deutsch-französische IKK-Straßenlauf in Saarbrücken, bei dem die Halbmarathon-Saarlandmeister ermittelt werden sollten, fällt aus. Das erklärt Karl-Heinz Wagner, Vorsitzender des Ausrichters LTF Marpingen. Auch das „IKK Run Up“ und der 17. Freundschaftslauf des TV Rußhütte am 21. März wurden abgesagt. Ob die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann, steht nach Angaben der Veranstalter noch nicht fest. Ebenfalls ausfallen wird der für Samstag, 14. März, geplante „Mädels Trail“ in Kleinblittersdorf. Der Freundschaftslauf soll nach Angaben des Veranstalters Hartfüßler Trail e. V. nachgeholt werden.

In Ensheim sollte am 21. und 22. März der 30. DJK-Diözesanverbandstag stattfinden. Dieser wird verschoben. „Als neuer Termin ist der 19./20. Spetember 2020 festgelegt“, teilt der DJK-Sportverband Diözesanverband Speyer mit.