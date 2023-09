American Football Souveräner Auswärtssieg der Saarland Hurricanes

Am letzten Spieltag, im Topspiel gegen die Schwäbisch Hall Unicorns (Samstag, 17 Uhr, Ludwigspark), entscheidet sich, an welcher Position die Canes ins Playoff-Viertelfinale starten. In der Südstaffel führen die Unicorns (18:4 Punkte) vor den Allgäu Comets und den Canes (beide 16:6).