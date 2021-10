Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken : Sorgen vor dem Doppelspieltag

Shang Kun wird vorerst nicht ins Saarland kommen. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken in Liga und Pokal gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Hoffmann

Nach rund vierwöchiger Spielpause hat Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken zwei schwere Aufgaben vor der Brust. Neben dem Auswärtsspiel beim Tabellensiebten SV Werder Bremen an diesem Freitag (19 Uhr) steht am Sonntag das Achtelfinale im Deutschen Tischtennis-Pokal auf dem Plan. Dort empfängt der Vizemeister Saarbrücken die in dieser Saison bisher ungeschlagenen TTF Ochsenhausen in der Joachim-Deckarm-Halle (15 Uhr).

Vor dem Doppelspieltag plagen den FCS Personalsorgen. „Pa­trick Franziska ist stark erkältet und wird diese Woche nicht trainieren“, sagt Teammanager Nicolas Barrois: „Ob er am Wochenende einsatzfähig ist und wie fit er dann ist, wird sich kurzfristig entscheiden.“ Zudem müssen die Saarbrücker auch weiterhin auf den Chinesen Shang Kun verzichten. „Er wird aus privaten Gründen vorerst weiter in China bleiben und nicht nach Saarbrücken kommen“, sagt Barrois: „Wir werden uns Anfang November nochmals mit ihm besprechen.“ Dann möchte der Verein eine Entscheidung für die gesamte Saison treffen, um für Planungssicherheit zu sorgen.

Somit geht man mit einigen Fragezeichen in die beiden Partien des Wochenendes. „Wenn wir ohne Pa­trick nach Bremen fahren, dann gehen wir ohne große Erwartungen in das Spiel, dann wird es sehr schwer“, ahnt Barrois. In jedem Fall geht der Teammanager von „einer schweren Aufgabe“ aus. Im Topduell gegen Ochsenhausen „sind die Voraussetzungen andere“, sagt Barrois, „ da Patrick zwei Tage mehr Zeit hat und wir ein Heimspiel haben.“

Vor eigenem Publikum hat der FCS sich daher trotz der Schwere der Aufgabe den Einzug in die nächste Runde zum Ziel gesetzt. Dabei darf der Verein die Joachim-Deckarm-Halle angesichts der neuen Corona-Verordnung erstmals wieder voll auslasten. „Wir hoffen, dass wir mit den Fans im Rücken den Viertelfinaleinzug schaffen“, sagt Barrois.