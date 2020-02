Saarbrücken Am Sonntag wird der Viertelfinal-Gegner des 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal ausgelost. Der FCS darf auf ein Livespiel hoffen.

Am Dienstag, 3., oder Mittwoch, 4. März, spielt der 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wer der Gegner des Tabellenführers der Regionalliga Südwest sein wird, ermittelt an diesem Sonntag während der ARD-Sportschau ab 18 Uhr der Ex-Nationalspieler Cacau. Er ist diesmal die „Glücksfee“. Sicher ist: Es wird ein Bundesligist sein, der dem FCS zugelost wird, denn mit Bayern München, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf und Union Berlin kommen alle potenziellen Gegner aus der Elite-Liga des deutschen Fußballs.

Im Exil im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion können höchstens 6800 Zuschauer beherbergt werden. „Wir werden auf jeden Fall hierbleiben“, hatte Schatzmeister Dieter Weller in einer ersten Reaktion direkt nach dem Weiterkommen im Achtelfinale gegen den Karlsruher SC gesagt. „Es besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir das Live-Spiel im Fernsehen bekommen, je nachdem wer Gegner wird“, schränkt FCS-Geschäftsführer David Fischer ein, „dann müssen wir noch mal prüfen, ob das in Völklingen auch umsetzbar sein wird.“

Es gab auch am Mittwoch Probleme in der Ausweichspielstätte – allerdings nicht mit der Übertragungstechnik. Die Einlasskontrollen waren verschärft worden, dauerten deutlich länger als sonst. Dennoch gelangte wieder Pyrotechnik ins Stadion. Da der 1. FC Saarbrücken vorbelastet ist, wird die Strafe wohl entsprechend hart ausfallen. „Es ist nie schön, lange warten zu müssen, aber die Situation in Völklingen ist nun mal so. Und wir hatten auch darum um frühzeitige Anreise gebeten. Auch in Bundesliga-Stadien muss man warten, wenn viele Menschen durch einen Eingang wollen“, sagt Fischer, „man wird nie hundertprozentige Sicherheit haben, alle verbotenen Gegenstände zu finden. Dennoch wurden unsere Maßnahmen vom DFB und der Polizei positiv bewertet.“