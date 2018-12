später lesen Schweizer Yule siegt Platz acht ist für Neureuther „großer Schritt“ nach vorne Teilen

Skirennläufer Felix Neureuther ist auf seinem Weg zurück in die Weltspitze einen großen Schritt vorangekommen. Der 34 Jahre alte Partenkirchner fuhr am Samstag als Achter beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio/Italien erstmals seit seinem Kreuzbandriss vor 13 Monaten wieder in die Top Zehn und sicherte sich das Ticket für die WM im schwedischen Åre. sid