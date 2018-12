später lesen Nach Coup 2017: Skirennfahrer Ferstl sucht Konstanz Vor Rückkehr nach Gröden sucht Ferstl die Konstanz Teilen

Einmal war Josef Ferstl der Größte. Dem Weltcup-Sieg im italienischen Gröden im Dezember 2017 konnte der Skirennfahrer aber danach keine regelmäßigen Top-Plätze mehr folgen lassen. Am heutigen Freitag (12 Uhr/ZDF und Eurosport) geht der 29-Jährige nun in Südtirol als Titelverteidiger in den Super-G auf der berühmten Saslong-Piste. dpa