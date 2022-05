Spiel schlägt bundesweit hohe Wellen : Skandalspiel? SV Elversberg rechtfertigt sich nach Partie gegen Frankfurt

Foto: Heiko Lehmann 25 Bilder SV Elversberg spielt Unentschieden in Frankfurt – Meisterschaft zum Greifen nah

Frankfurt Erinnerungen an die Schande von Gijón bei der WM 1982 wurden wach: Der „Nichtangriffspakt“ beim Elversberger 1:1 in Frankfurt schlägt bundesweit Wellen. Was der Verein dazu sagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid

Die Fußball-Regionalligisten FSV Frankfurt und SV Elversberg wehren sich nach einer bemerkenswerten Schlussphase im vorletzten Saisonspiel gegen den Vorwurf der Unsportlichkeit und eines „Skandalspiels“. Nach der deutlichen Führung der SG Sonnenhof Großaspach im Parallelspiel gegen den SSV Ulm einigten sich beide Teams in den letzten zwölf Minuten augenscheinlich auf einen „Nichtangriffspakt“. Elversberg ließ nur noch den Ball in der Viererkette laufen, die Frankfurter attackierten nicht – Erinnerungen an die Schande von Gijón bei der WM 1982 wurden wach.

SV Elversberg rechtfertigt sich nach Spiel gegen Frankfurt

„Das kann man vielleicht vergleichen“, rechtfertigte sich SVE-Trainer Horst Steffen im SR: „Wir haben gesagt, dass wir kein großartiges Risiko mehr gehen. Wenn Frankfurt uns attackiert hätte, hätten wir gezwungenermaßen auch weiter nach vorne gespielt. Das haben sie nicht gemacht. Insofern sah es echt so aus wie Ballgeschiebe und das Warten auf den Abpfiff.“ Es sei damit schlicht darum gegangen, das Saisonziel Drittliga-Aufstieg zu sichern. Die SVE ist durch den Punkt dank der deutlich besseren Tordifferenz bei drei Punkten Vorsprung faktisch nicht mehr von Ulm zu verdrängen.