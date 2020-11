Fußball-Kreisligen A : Bexbach top, Niederwürzbach eher mau

Für die Niederwürzbacher (in den schwarzen Trikots) läuft es bislang in der Kreisliga A Bliestal nicht besonders gut. Foto: Stefan Holzhauser

Ostsaarkreis Eine Zwischenbilanz der Fußball-Kreisliga-A-Clubs vor der Corona-Zwangspause. Die Tabellen verzerren das Bild etwas.

Auch in dieser Saison wird in den A-Klassen im Ostsaarkreis in drei Ligen gespielt. In der Kreisliga A Höcherberg sind fast ausschließlich die zweiten Mannschaften der Teams aus der Fußball-Landesliga Ost im Einsatz. Die große Ausnahme bildet die FSG Parr-Altheim II, dessen Erste in der Bezirksliga Homburg angesiedelt ist. Vor der Corona-Zwangspause stellte sich die Tabelle teilweise ziemlich verzerrt da. So gibt es Mannschaften wie den TuS Wiebelskirchen II mit erst vier ausgetragenen Partien. Andere Teams bringen es dagegen bereits auf sieben Begegnungen.