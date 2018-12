später lesen Volleyball Siege für Bliesen und Freisen, Lebach patzt Teilen

Die Volleyballer des TV Bliesen haben am Samstag in der 3. Liga Süd in ihrer letzten Vorrundenpartie einen klaren Auswärtssieg gefeiert. Beim SV Fellbach II setzte sich der TV mit 3:0 durch (25:13, 25:19, 25:21). Auch die Frauen des SSC Freisen gewannen ihr letztes Drittliga-Spiel in 2018: 3:0 gegen Mainz-Gonsenheim (25:12, 25:22, 25:9). Der TV Lebach verlor dagegen beim SV Karlsruhe-Beiertheim mit 1:3 (18:25, 16:25, 25:17, 22:25). Von Philipp Semmler