Neuer Außenverteidiger : FC Homburg verpflichtet neuen Spieler: Kongolese Shako Onangolo unterschreibt bis 2022

Foto: FC 08 Homburg

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Das teilten die Saarpfälzer am Montagnachmittag mit.

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat zum ersten Mal in dieser Winterpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Tabellensechste gab an diesem Montag bekannt, einen neuen Spieler unter Vertrag genommen zu haben. Außenverteidiger Shako Onangolo läuft künftig für die Grün-Weißen auf. Der gebürtige Kongolese mit deutschem Pass war zuletzt vertragslos und konnte im Probetraining überzeugen, teilten die Saarpfälzer am Montagnachmittag mit.

Hier die Pressemitteilung des FCH:

Eine Woche vor dem Start in die Wintervorbereitung kann der FC 08 Homburg einen Neuzugang präsentieren. Die Grün-Weißen haben den Außenverteidiger Shako Onangolo verpflichtet. Der 21-Jährige, der in Kinshasa das Licht der Welt erblickte und mit vollem Namen Shako Esdras Onangolo W'Okitasombo heißt, war in der Jugend neun Jahre lang beim 1. FSV Mainz 05 und zwei Spielzeiten beim VfL Wolfsburg II aktiv.

Der 1,82 Meter große Rechtsverteidiger kann auch auf der linken Seite oder auf den beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Er befand sich Ende November für zwei Wochen beim FCH im Probetraining und hat bei Chef-Trainer Timo Wenzel einen sehr guten Eindruck hinterlassen. „Shako ist ein junger, talentierter Spieler, der in Mainz und Wolfsburg sehr gut ausgebildet wurde. Er ist ein sehr schneller Spieler, der uns mit seiner Zweikampfstärke und Mentalität weiterhelfen kann“, so Wenzel, der den Homburger Neuzugang ab nächster Woche im Rahmen der Wintervorbereitung in die Mannschaft integrieren kann.