Diamonds freuen sich auf Pokalspiel gegen Zweitligisten

Es ist das Duell David gegen Goliath an diesem Sonntag (18 Uhr) in der Sporthalle West in Dillingen. Zum ersten Mal überhaupt stehen die Basketball-Frauen der SG Saarlouis-Dillingen, die Diamonds, in der Pokalrunde der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) und spielen dort in Runde zwei gegen den Zweitligisten Rhein-Main-Baskets. Von Julia Franz