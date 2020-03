Basketball-Oberliga : Baskets Völklingen stürzen auf letzten Platz

Nicolas Mohra von der SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous (rechts) zieht mit dem Ball an Tim Kreutzer vom TV Illingen vorbei. Mohra erzielte 13 Punkte, konnte die 59:65-Heimniederlage im Kellerduell aber nicht verhindern. Foto: Thomas Wieck

Völklingen Der Basketball-Oberligist unterliegt dem Tabellenletzten TV Illingen mit 59:65. Dadurch ist die Mannschaft von Trainer Gunter Gärtner, die unter der Woche kaum trainieren konnte, vor dem nächsten Derby am Sonntag beim TBS Saarbrücken Schlusslicht.

Es war ein Auswärtsspiel – doch die vielen Anhänger des TV Illingen sorgten dafür, dass das Kellerduell in der Basketball-Oberliga bei der SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous für die „Vikings“ stimmungstechnisch ein Heimspiel wurde. Und die Unterstützung von den Rängen in der Bouser Südwesthalle sollte sich auszahlen: Aufsteiger Illingen bezwang die SG am Samstag mit 65:59 (35:26) und schob sich durch den zweiten Sieg in Folge am punktgliechen Gegner vorbei auf den vorletzten Tabellenplatz.

„Der Sieg war enorm wichtig. Es war der erste nötige Schritt zur Rettung. Hätten wir verloren, wäre es das sicher gewesen“, sagte Illingens Top-Werfer Jonas Schikorski nach dem „Abstiegsendspiel“. Im Vergleich zu seiner 43-Punkte-Gala beim 92:75-Heimsieg zuvor gegen die TVG Baskets Trier war er diesmal nicht ganz so treffsicher, aber mit 24 Punkten bester Werfer der Partie und somit Garant, dass die Gäste ihren vierten Saisonsieg feierten.

Die Basis für den Erfolg legte Illingen in Halbzeit eins. Nachdem Nicolas Mohra die SG mit fünf Punkten in Folge mit 16:15 in Führung gebracht hatte, kippte das Ergebnis. Ein „Dreier“ von Joshua Zewe war Auftakt zu einem 17:0-Lauf der Gäste. Sie enteilten bis auf 32:16, ehe die Gastgeber zurück ins Spiel fanden. Doch die Vorzeichen für die Mannschaft von Spielertrainer Gunter Gärtner standen nicht gut. „Bei uns gab es wegen vieler Ausfälle die Woche nahezu keinen Trainingsbetrieb. Das mag wie eine Ausrede klingen. Fakt ist, dass wir im Abschlusstraining mit nur fünf Leuten in der Halle standen – so kannst du halt nicht viel machen“, sagte Gärtner. Ihm fehlten mit Konstantin Hrasky, Christophe Mertzig Leon Knop, Tobias Fitsch und Mathias Schmidt-Liebig. „Der Gegner war in Bestbesetzung und einfach eine Spur heißer als wir“, erklärte Gärtner, der mit 17 Punkten hinter Max Sauer (19 Zähler) zweitbester Werfer der SG war.