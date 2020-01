Basketball-Oberliga : Baskets Völklingen und TuS Herrensohr ohne Beute

Völklingen/Herrensohr Die beiden Basketball-Oberligisten gehen mit Niederlagen in das Kellerduell am Sonntag im Sportzentrum Dudweiler.

Für die beiden anderen Basketball-Oberligisten aus dem Regionalverband lief der Einstieg ins neue Jahr vor dem direkten Aufeinandertreffer weniger erfolgreich als für den TBS Saarbrücken: Die SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous musste sich am Samstag im Heimspiel gegen den BBC Horchheim mit 69:75 (32:36) geschlagen geben. Die SG verpasste es, den Anschluss an den Gegner und ans Mittelfeld der Tabelle herzustellen. Vor dem Schlussviertel lag die SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous mit 58:54 in Führung, ehe die Gäste im letzten Viertel zulegten und den Saarländern die neunte Saisonniederlage bescherten. Die besten SG-Schützen waren Christophe Mertzig mit 24 Zählern und Konstantin Hrasky mit 18 Punkten.

Der TuS Herrensohr bleibt als Tabellenneunter zwar einen Platz vor der SG Baskets 98, konnte seine Bilanz am Samstag im Spiel bei den TVG Baskets Trier aber nicht aufpolieren – obwohl das möglich gewesen wäre, wie Hamza Alshawa mit Blick auf die 63:66 (37:34)-Niederlage festhielt. „Wir haben das Spiel eigentlich die ganze Zeit über im Griff gehabt und zeitweise klar mit zehn Punkten geführt. Im letzten Viertel lief dann bei beiden nur wenig zusammen – bei uns leider noch weniger als beim Gegner“, Sagte Alshawa. „Wir kommen diese Saison einfach nicht richtig in Fahrt. Wir haben viele Spiele knapp verloren, die wir letztes Jahr sicher noch gewonnen hätten“, sagt Daniel Latz angesichts der mauen Bilanz des Tabellenvierten der Vorsaison, der in der laufenden Spielzeit nur drei seiner zwölf Spiele gewinnen konnte. In Trier waren Jan Brinkmann mit 16 und Maxim Sokolov mit 15 Punkten beste Herrensohrer Werfer.