Fußball : Torwart Held vom SV Sitterswald bekommt Fairplay-Preis

Sitterswald Wer sich zu einem Foul bekennt, verdient Respekt. Meik Held vom SV Sitterswald erhielt dafür eine Fairnessurkunde.

Meik Held vom SV Sitterswald aus der Kreisliga A Halberg hat vom Saarländischen Fußball-Verband den Fairplay-Preis bekommen. Der Torhüter hatte im Derby gegen die SF Hanweiler beim Stand von 0:1 ein Foul zugegeben. Er war in der 72. Minute mit einem Gegenspieler im Strafraum zusammengeprallt. „Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Pressball war und habe das Spiel weiter laufen lassen“, erinnert sich Schiedsrichter Jörg Knoll, der die Partie unterbrochen hatte, weil der Hanweiler Spieler verletzt am Boden lag. „Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass es kein Pressball war. Ich war ein bisschen schneller und habe den Hanweiler Spieler am Fuß erwischt“, erklärt Meik Held. Harald Diekmann, der Kreis-Ehrenamtsbeauftragte überreichte dem 40-Jährigen dafür jetzt die Fairplay-Urkunde. Zudem bekam der SV Sitterswald einen Trikotsatz und einen EM-Ball.