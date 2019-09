Saarbrücken SV Britten-Hausbach will die Ablehnung eines außerordentlichen Verbandstags nicht akzeptieren. Er ruft das Schiedsgericht an.

Fußball-Landesligist SV Britten-Hausbach hat am Montag ein Schiedsgerichtsverfahren gegen den Saarländischen Fußballverband (SFV) nach Paragraph 34 der Satzung beantragt. Der Verein will damit nach der Zurückweisung der Anträge von 131 Vereinen durch den SFV auf einen außerordentlichen Verbandstag (die SZ berichtete) doch noch eine möglichst schnelle Neuwahl des Verbandsvorstands erreichen.

Beim Schiedsgerichtsverfahren des SV Britten-Hausbach handelt es sich um ein Eilverfahren. Das heißt, beide Seiten müssen nun innerhalb von 24 Stunden einen Vertreter für das Schiedsgericht benennen. Diese beiden suchen dann einen neutralen Vorsitzenden. „Der Verein hat Dennis Dietel aus Berlin benannt“, sagte Bergweiler. Dietel ist Mitglied im Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes. „Können sich die Vertreter nicht zeitnah auf einen Vorsitzenden einigen, muss der Präsident des Oberlandesgerichts einen solchen benennen“, erklärte Bergweiler weiter. Der muss Jurist sein und Mitglied in einem Fußballverein des DFB. In der Regel entscheiden diese Schiedsgerichte dann innerhalb einer Woche.

Der SFV hatte am vergangenen Freitag ebenfalls angekündigt, den Vereinen einen aus Verbandssicht korrekten Antrag zur Verfügung zu stellen und auch rechtliche Grundlagen mitzuliefern. Das ist teilweise geschehen. In einem zweiseitigen Schreiben wird jede einzelne abzuwählende Position aufgeführt und explizit auf die organisatorische und finanzielle Mehrbelastung durch einen außerordentlichen Verbandstag hingewiesen. Ein vorformulierter Antrag ist in dem Brief, der den Vereinen nun vorliegt, nicht enthalten. „Es ist in dem Schreiben ganz genau beschrieben, was die Vereine zu beantragen haben“, sagte SFV-Vizepräsident Adrian Zöhler: „Zum Antrag des SV Britten-Hausbach kann ich noch nichts sagen. Er liegt mir noch nicht vor.“