Entscheidung rückt näher : SFV spricht mit Vereinen über Saisonabbruch

Saarbrücken Auf der Vorstandssitzung des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) am Mittwochabend ist wie erwartet noch keine Entscheidung darüber gefallen, ob die seit Ende Oktober 2020 unterbrochene Spielzeit 2020/2021 fortgesetzt oder abgebrochen wird.

„Wir wollen nun mit unseren Vereinen beraten, um uns ein möglichst breites Stimmungsbild einzuholen und danach zu entscheiden, ob die Saison abgebrochen oder fortgesetzt werden soll“, sagte Ohlmann. Dazu gibt es nach den nächsten Bund-Länder-Beratungen am kommenden Montag drei Videokonferenzen zwischen dem SFV und seinen Vereinen: Am Dienstag um 19.30 Uhr mit Vertretern der Herrenteams, am Mittwoch zur selben Uhrzeit mit den Frauenmannschaften und schließlich am Donnerstag, 19.30 Uhr, mit Vertretern der Jugendabteilungen. Bis Ende März soll eine finale Entscheidung stehen. Mit den noch im Pokal vertreten Clubs soll es eine weitere virtuelle Beratung in der Woche vor Ostern geben.