Der Saarländische Fußball-Verband steckt in einer tiefen Vertrauenskrise. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Die Führung des Saarländischen Fußball-Verbandes lehnt einen außerordentlichen Verbandstag und somit eine Neuwahl ab.

Vier Tage lang hat der Vorstand des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) die 131 Anträge zur Einberufung eines außerordentlichen Verbandstages geprüft. Es wäre der erste in der Geschichte des SFV. Am Dienstag spielte die Verbandsspitze den Ball zurück an die Vereine und wies diese vorliegenden Schreiben zurück. „Der Antrag beinhaltet ausschließlich den Tagesordnungspunkt Neuwahl des Vorstandes. Dies ist allerdings nach unserer rechtlichen Auffassung zu unbestimmt und damit unzulässig“, begründete Verbandsjustiziar Joachim Schmieden die Ablehnung.