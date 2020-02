Hallenfußball : Köllerbacher Clubheim wird zum Tollhaus

Jerry Laloe küsst den Sieger-Pokal, den er mit seiner Mannschaft gewonnen hat. Der Defensivspieler von Masters-Gewinner SF Köllerbach wurde zudem zum besten Spieler des Endturniers in der Saarlandhalle gewählt. Foto: Thomas Wieck

Köllerbach Die Sportfreunde haben bei ihrer vierten Teilnahme zum ersten Mal das Hallenmasters gewonnen. Den Sieg feierte der Fußball-Saarlandligist bis tief in die Nacht.

„Masters-Sieger! Das Clubheim öffnet um 20 Uhr.“ Dieser eher sachlich gehaltene Hinweis auf der Facebook-Seite der SF Köllerbach war am Sonntagabend der Startschuss zu einer langen Party-Nacht: Nachdem der Fußball-Saarlandligist sich um 19.08 Uhr in der Saarbrücker Saarlandhalle durch den 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen den Oberligisten FC Hertha Wiesbach den ersten Masters-Sieg der Vereinsgeschichte gesichert hatte, wurde feucht-fröhlich gefeiert.

„Ich musste um 23 Uhr nach Hause, weil ich am Montag arbeiten musste – da war das Clubheim noch brechend voll. Es sind sogar ganz viele Leute gekommen, die nicht in der Halle waren, um mit uns zu feiern“, berichtete Köllerbachs Sportvorstand Bernd Gillet.

Im Clubheim wurde ausgelassen getanzt, getrunken und gesungen, „Der Masters-Sieg ist für uns der erste Titel seit dem Aufstieg in die Oberliga im Jahr 2006. Deshalb ist die Freude natürlich riesengroß“, erklärte Gillet. Das war schon nach dem Abpfiff des Endspiels in der Saarlandhalle zu sehen: Offensivspieler Sascha Fess schrie, während er den Masters-Pokal in den Händen hielt, vor Freude strahlend mehrfach „Geil, geil, geil.“ Die Köllerbacher tanzten ausgelassen auf dem Spielfeld und machten die La-Ola-Welle mit ihren Fans. „Ich denke, der Zusammenhalt war ausschlaggebend, dass wir gewonnen haben – und dass wir in den entscheidenden Situationen die Nerven behalten haben“, analysierte Jerry Laloe. Der 27-Jährige war zum besten Spieler des Turniers gewählt worden (wir berichteten).

Nachdem die SF Köllerbach die Vorrunde mit sieben Punkten als Erster beendet hatten, wurden die beiden folgenden Spiele zu Krimis. Im Halbfinale gegen den Oberligisten FV Diefflen hätten die SF nach einer 3:1-Führung um ein Haar 30 Sekunden vor Schluss beim Stand von 3:2 den Ausgleich kassiert. Doch Torwart Moritz Bohnenberger, der sich im „Kasten“ mit Sascha Segarra-Gil abwechselte, parierte einen Schuss von Diefflens Marvin Hessedenz glänzend – und die Köllerbach setzten sich schließlich mit 4:3 durch.

Noch dramatischer wurde es im Finale: Als die letzte Spielminute angesagt wurde, lagen die Köllerbacher mit 1:2 zurück. Mit einem satten Schuss unter die Latte rettete Roni Ciftci den Saarlandligisten in die Verlängerung. Dort brachte Andrej Rupps die SF Köllerbach mit einem Flachschuss mit 3:2 in Führung. Dann verpasste Ciftci, der mit einem Zehnmeter-Strafstoß an der Latte scheiterte, die Vorentscheidung. Doch Augenblicke später beförderte Jan Issa den nächsten Zehnmeter-Strafstoß zum 4:2 ins Wiesbacher Tor. Dass der FC Wiesbach durch Hendrik Schmidt eine Sekunde vor Ablauf der Zeit auf 3:4 verkürzte, ging auf den Rängen im schon einsetzenden Jubel der SF-Anhänger fast unter.

Den ersten Masters-Triumph holte Köllerbach übrigens ohne Dogan Coskun. Der Trainer musste wegen einer Magen-Darm-Erkrankung das Bett hüten und wurde von Laloe und Teammanager Manfred Maurer-Philippi vertreten. „Ich habe das Turnier von zu Hause im Live-Stream mitverfolgt und voll mitgefiebert“, berichtete Coskun: „Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Vor allem, weil jeder Verantwortung übernommen hat und das ein Punkt ist, wo wir hin müssen.“