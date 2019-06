SF Köllerbach : „Das Kribbeln ist stärker geworden“

Die SF Köllerbach haben mit dem 3:0-Heimsieg am letzten Saarlandliga-Spieltag gegen die Spvgg. Quierschied die Vizemeisterschaft perfekt gemacht und sich für die Aufstiegsrelegation qualifiziert. Nach der Partie schwor Trainer Robin Vogtland seine Mannschaft auf dem Spielfeld auf die anstehenden Partien ein. Foto: Peter Franz

Köllerbach Die SF Köllerbach erwarten im ersten Spiel der Dreierrunde um den Oberliga-Aufstieg den Ahrweiler BC. Viele Saar-Vereine drücken dem Saarlandligisten die Daumen. Steigt Köllerbach auf, steigen sie nicht ab.

Die SF Köllerbach haben ab diesem Dienstag, 4. Juni, die Chance, nach sechsjähriger Abstinenz in die Fußball-Oberliga zurückzukehren. Mit dem Heimspiel gegen den Ahrweiler BC startet die Mannschaft von Spielertrainer Robin Vogtland um 19.30 Uhr in die Dreierrunde. Die Vizemeister der Saarlandliga, der Rheinlandliga und der Verbandsliga Südwest spielen einen Aufsteiger aus. In ihrer zweiten und letzten Partie sind die Köllerbacher am Samstag, 8. Juni, um 16 Uhr beim FV Dudenhofen zu Gast.

Der FV Dudenhofen hat am vergangenen Samstag in Ahrweiler mit 2:0 gewonnen. Unter den 1756 Zuschauern war Vogtland. Der 29-Jährige hatte seine Mannschaft vor dieser Partie noch als Außenseiter in der Aufstiegsrunde betrachtet. Jetzt sagt er: „Das Kribbeln bei mir ist stärker geworden.“ Denn nun hält er es für möglich, dass der Saarlandligist gegen die beiden Konkurrenten bestehen kann.

„Vor allem körperlich sind beide Mannschaften sehr robust“, erklärt Vogtland. „Aber beide haben auch Schwächen, die ich aber nicht nennen will“, ergänzt der 29-Jährige, für den die Partien der Aufstiegsrunde die beiden letzten als Köllerbacher Trainer sein werden. Vogtland wechselt zum Saarlandliga-Konkurrenten Spvgg. Quierschied (wir berichteten).

Der Köllerbacher Auftaktgegner Ahrweiler, der zuletzt drei Aufstiege in Folge feierte, steht unter Druck: Nach der Niederlage gegen Dudenhofen braucht die Mannschaft von Trainer Jonny Susa einen Sieg – sonst ist der BC raus aus dem Aufstiegsrennen. „Wir wollen gewinnen, um ein echtes Endspiel in Dudenhofen zu haben“, kündigt Vogtland an. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht: Die SF haben in der Saarlandliga-Saison keine Heimniederlage kassiert. Bei einem Sieg gegen Ahrweiler mit drei Toren Differenz würde Köllerbach ein Remis in Dudenhofen zum Aufstieg in die Oberliga reichen. Deshalb sagt Vogtland: „Wenn wir zehn Minuten vor Schluss mit 2:0 führen sollten, werden wir auf das dritte Tor spielen.“

Ein Abschied mit einem Aufstieg wäre für ihn das Größte. Damit dies gelingt, appelliert Vogtland auch an die Fußball-Fans im Saarland, den Club im Heimspiel gegen Ahrweiler zu unterstützen. „Wir haben zu Hause gute Spiele gemacht und hoffen auf 700 bis 800 Zuschauer. Dieses Feeling brauchen wir heute.“ Auf jeden Fall werden den SF Köllerbach vier saarländische Clubs ganz fest die Daumen drücken: Bei einem Köllerbacher Aufstieg könnten die SF Rehlingen-Fremersdorf in der Saarlandliga über den Klassenverbleib jubeln. Dies wiederum würde bedeuten, dass die FSG Bous in der Verbandsliga Süd/West bleibt. Davon würden dann noch je ein Landes- und ein Bezirksligist profitieren. Welche zwei Clubs dies wären, hängt noch vom Ausgang der Aufstiegsrunden zur Landes- und zur Bezirksliga ab.