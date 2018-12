Es dauert, bis sich die Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland (LSVS) auf den Sport auswirkt. Dann geht es Schlag auf Schlag. Ein Sanierungsplan, der Dutzende Entlassungen vorsieht, sorgt für Entrüstung. Der LSVS braucht einen Millionenkredit, um sich aus „eigener Kraft“ retten zu können. Und am Ende des Jahres muss der Verband an der Hermann-Neuberger-Sportschule eine wichtige Trainingsstätte sperren – deren Sanierung dem Skandal zum Opfer gefallen war.

Mittwoch, 6. Juni 2018: Es braut sich etwas zusammen über der Sportschule. Donner grollt, als Franz-Josef Schumann vor die Reporter tritt. Der LSVS-Vize führt den Verband seit dem Rücktritt von Präsident Klaus Meiser, gemeinsam mit Franz Josef Kiefer. Nun soll Schumann verkünden, was hinter den Vorhängen des Tagungsraums 52 beraten worden ist – mit Insolvenzanwalt Michael Blank. Der vom LSVS bezahlte Konsolidierungsberater hatte Ende April tiefrote Zahlen präsentiert. Aber auch gesagt: Der LSVS sei aus eigener Kraft sanierbar, durch tiefe Einschnitte. Wie tief diese ausfallen sollen, steht in einem 15-seitigen Konzeptpapier – dem man „einstimmig schweren Herzens“ zugestimmt habe, wie Sportfunktionär Schumann sagt.

Die Kernpunkte: Der LSVS soll 62 Mitarbeitern (von 182) kündigen, seine hochdefizitäre Mensa privatisieren, Parkgebühren verlangen. Jährlich macht der Verband ein Minus von 2,5 Millionen Euro, allein 1,5 Millionen sollen nun beim Personal eingespart werden – von den Reiningskräften bis zu den Spitzenverdienern, von denen es einige gibt. 15 Beschäftigte bekommen jährlich mehr als 75 000 Euro brutto. Die Politik hatte daher gefordert, „die Treppe von oben nach unten zu kehren“. Konsolidierungsberater Blank spricht von der „Herbeiführung einer angemessenen Personalstruktur“. Sportstätten und Unterkünfte will er nicht schließen. Die Sportschule soll nicht zu einer „reinen Trainingsstätte mit eingeschränktem Angebot herabgestuft“ werden, wie es in seinem Konzept heißt: „Ein Kaputtsparen war von keiner Seite gewollt und wäre auch mit den Zielen der Satzung des LSVS nicht vereinbar gewesen.“ Die Reaktionen auf die Sparpläne sind heftig. Die Gewerkschaft Verdi kündigt ihren Widerstand an.

Montag, 11. Juni 2018: Mehrere Sportfachverbände gehen auf Konfrontationskurs mit der LSVS-Spitze – und Chef-Sanierer Blank. Nach dem Präsidium soll am 21. Juni auch der Gesamtvorstand des LSVS dem Sanierungskonzept zustimmen. Doch: Niemand aus dem Gremium, in dem Ehrenamtliche aus allen Sportarten vertreten sind, kennt die Pläne im Detail. „Wir sollen entscheiden, wissen aber nur rudimentär Bescheid“, fasst Jörg Aumann, der Präsident des Saarländischen Radfahrer-Bundes, zusammen, was er von Kollegen hört. Der Saarländische Leichtathletik-Bund (SLB) hat Blank aufgefordert, sein Konzept schriftlich vorzulegen. Binnen zwei Tagen. „Als Vertreterin des SLB sehe ich mich außerstande, ohne entsprechenden Vorlauf und ohne Absprache mit meinem Präsidium überhaupt über ein Konzept mit derart weitreichenden Auswirkungen zu beraten, geschweige denn abzustimmen“, sagt Monika Schwarz, Vizepräsidentin des SLB. Pikant: Leichtathletik-Präsident Lothar Altmeyer hat als LSVS-Präsidiumsmitglied das Konzept bereits abgesegnet. „Wenn der Gesamtvorstand dem Sanierungskonzept nicht zustimmt, wird der LSVS liquidiert“, reagiert Innenminister Klaus Bouillon (CDU) harsch. Doch: Der Unionspolitiker schwenkt um, lädt die Funktionäre für den 19. Juni in die Villa Europa ein. Das Ergebnis des zweistündigen Krisentreffens: Über die Einsparungen soll später entschieden, zunächst nur ein „Grundsatzbeschluss“ gefasst werden.

Donnerstag, 21. Juni: Am Haus der Athleten herrscht Andrang. An diesem Abend geht es um die Sparpläne des LSVS – und die Zukunft vieler Mitarbeiter, von denen sich mehrere Dutzend an der Sportschule versammelt haben. Gibt der Gesamtvorstand heute grünes Licht für das Sanierungskonzept? Auf einem Plakat steht: „Wir wünschen euch gute Beschlüsse.“ Die Stimmung heizt sich auf. LSVS-Vize Kiefer wendet sich an einen Gewerkschafter: „Sie wissen doch gar nicht, worum es geht!“ Der Mann erwidert: „Besser als Sie – sonst wären Sie längst zurückgetreten.“ Am Ende steht ein Grundsatzbeschluss zu Einsparungen in Höhe von jährlich 2,3 Millionen Euro – mit 55:11 Stimmen. „Man hat uns vor zwei Tagen versprochen, dass wir nur im Grundsatz abstimmen, wir haben jetzt aber doch über Inhalte abgestimmt“, beklagt sich Leichtathletin Schwarz: „Es wird mit allen Tricks versucht, uns zu dem Ergebnis zu bringen, das sich das LSVS-Präsidium und der Minister wünschen.“

Donnerstag, 5. Juli: Wieder sind LSVS-Angestellte nach Feierabend an der Sportschule zusammengekommen. Diesmal ist es ein Dutzend, das vor einer Vorstandssitzung gegen den geplanten Stellenabbau protestiert. „Ich habe Angst“, sagt eine alleinerziehende Mutter: „Noch im Dezember hat der damalige Präsident Klaus Meiser gesagt, die Belegschaft müsse sich keine Sorgen machen. Und jetzt?“ Der LSVS-Vorstand gibt an diesem Abend endgültig sein Ja-Wort (64:6 Stimmen) zum Sanierungskonzept. „Ich bin erleichtert. Wir haben monatelang daran gearbeitet und sind viel gescholten worden“, sagt LSVS-Vize Schumann. Später wird er das Konzept von Konsolidierungsberater Blank als „Meisterwerk“ loben. Der Anwalt hat sein Papier überarbeitet, es sieht nun 45 Kündigungen vor. Ein Lichtblick: Die Mensa soll in den Händen des Verbandes bleiben. Nach Angaben von Blank benötigt der LSVS einen neuen Kredit in Höhe von 15,2 Millionen Euro, um sich „aus eigener Kraft“ zu sanieren.

Dienstag, 14. August: Im Untersuchungsausschuss des Landtages, der sich seit Mai mit dem LSVS-Skandal befasst, berichtet Oberstaatsanwalt Eckhard Uthe von seinen Ermittlungen – in mehr als zehn Verfahren. Am selben Tag erlässt das Amtsgericht Saarbrücken vier Strafbefehle gegen LSVS-Präsidiumsmitglieder – wegen Vorteilsgewährung im Zusammenhang mit der Geburtstagsfeier von Minister Bouillon. Die Geldstrafen mit je 90 Tagessätze variieren zwischen 3600 und 9000 Euro. Drei sind rechtskräftig, in einem Fall erfolgt ein Einspruch. Die Annahme eines Strafbefehls sei „so gut wie ein Geständnis“, sagt Oberstaatsanwalt Uthe. Eugen Roth, im Februar aus dem LSVS-Präsidium zurückgetreten, hatte bereits im Juli wegen der Geburtstagsfeier eine Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro akzeptiert. Dagegen hatte LSVS-Vize Schumann einen Deal abgelehnt. Er soll nun vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts auf der Anklagebank Platz nehmen – neben dem früheren LSVS-Chef Meiser. „Das stehe ich durch“, so Schumann: „Ich habe keine Straftat begangen.“ Gegen das gesamte Präsidium ermittelt Uthe auch wegen Untreueverdachts.

Sonntag, 16. September: Neun Monate nach Bekanntwerden der Finanzmisere bekommt der LSVS eine neue Führung. Adrian Zöhler wird bei der Mitgliederversammlung in Eppelborn zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge des im April zurückgetretenen Meiser an. „Hier und heute können und sollen wir einen Neuanfang machen“, sagt Zöhler in seiner Bewerbungsrede. Der Vize des Saarländischen Fußballverbandes erhält 207 von 243 Stimmen – mehr als 85 Prozent. Aus dem alten Präsidium bleibt nur ein Funktionär übrig. Leichtathletik-Vize Monika Schwarz hat zu Versammlungsbeginn erklärt, ihr Verband nehme nur unter Protest teil. Man habe „keine Chance“ bekommen, sich an der Neuausrichtung des LSVS zu beteiligen. „Alle Informationen mussten schriftlich erzwungen werden“, sagt Schwarz. Der Protest richte sich in keinster Weise gegen die Personen, die sich zur Wahl stellten. Allerdings spricht sie hinsichtlich der Kandidaturen von „gewissen Politikern und Schattenpräsidenten, die an den altbekannten Strippen ziehen“. Andere Sportarten protestieren ebenfalls, Sportakrobaten, Kickboxer, Radsportler. Schwarz sagt über das Ja zum Sanierungskonzept: „Wir wurden unter Druck gesetzt.“ In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit wird es für das neue LSVS-Präsidium vor allem um eines gehen: die Bedingungen für einen 15-Millionen-Kredit der saarländischen Landesbank zu erfüllen – das Kernstück des Konzepts. Um in die Nähe des Geldes zu kommen, müssen etliche Hürden genommen werden. Immer wieder tun sich Hindernisse auf. Immerhin: Ende Oktober beschließt die Landesregierung, für das Darlehen zu bürgen. Außerdem hilft die Sportplanungskommission, die Gelder für Sportstätten im Land verteilt: Sollte der LSVS von der Bank frisches Geld bekommen, soll er damit Millionenschulden bei der Kommission begleichen – und einen Betrag in gleicher Höhe als Zuschuss erhalten, um den Sanierungsstau an der Sportschule aufzulösen.

Donnerstag, 13. Dezember: Nichts geht mehr: In der Turnhalle an der Sportschule reißt ein Reck aus der Verankerung, eine Sportlerin verletzt sich nach Angaben der TG Saar leicht. In der Woche davor soll es es einen ähnlichen Defekt am Stufenbarren gegeben haben. LSVS-Geschäftsführerin Karin Becker sperrt die Halle auf unbestimmte Zeit. Die Turner des Bundesligisten TG Saar, einem Vorzeigeverein, sehen sich nun als „Opfer“ des Finanzskandals. Für „Vier-Komma-Plus“ Millionen Euro sollte anstelle der maroden Halle eine Trainingsstätte entstehen, „die internationalen Maßstäben gerecht wird“, so Turn-Präsident und Ex-LSVS-Vize Kiefer. Doch: Der Kredit für das Bauvorhaben verschwand im Haushaltsloch, im Januar musste der damalige LSVS-Chef Meiser einräumen: „Die Gelder sind weg.“ Dabei sollten im Frühjahr 2018 die Arbeiten beginnen. Andrea Steinmetz, die Sprecherin der TG Saar, erinnert an die Pläne. Seit fünf Jahren sei der Neubau der Halle verschoben worden, obwohl die Mittel zur Verfügung gestanden hätten. „Jetzt muss erst Sportlern etwas passieren, damit gehandelt wird“, sagt Steinmetz.