Die US-Westküsten-Metropole Seattle wird ab der Saison 2021/2022 mit einem Eishockey-Team in der Profiliga NHL vertreten sein. Dies verkündete die Liga in der Nacht zu Mittwoch. Das noch unbenannte 32. Team in der NHL wird seine Heimspiele in der Seattle Center Arena austragen. dpa