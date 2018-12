Der 28-Jährige hatte die Tournee 2011/12 und 2012/13 gewonnen.

Schlierenzauer hat in dieser Saison nur bei einem seiner fünf Wettkämpfe den zweiten Durchgang erreicht. Mit 53 Weltcup-Siegen ist der Team-Olympiasieger von 2010 noch immer Rekordhalter, sein letzter Erfolg stammt allerdings von Dezember 2014.

Das Tournee-Ticket sicher aus deutscher Sicht haben in Österreich bislang nur Doppelweltmeister Stefan Kraft, Daniel Huber und Michael Hayböck. Um die drei noch freien Startplätze werden Manuel Fettner, Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Markus Schiffner, Ulrich Wohlgenannt, Thomas Hofer und Stefan Rainer beim zweitklassigen Continental Cup in Engelberg am 27./28. Dezember kämpfen.

Die 67. Vierschanzentournee beginnt am 29. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf. Die Austragung ist auch schon gesichert. Trotz teilweise milder Temperaturen und Regen gaben die Veranstalter diese Woche grünes Licht auch für Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. „Wir haben an allen vier Austragungsorten genügend Schnee und beginnen bereits mit der Präparierung der Schanzen“, sagte Tournee-Präsident Johann Pichler. Auftaktort Oberstdorf profitierte demnach vor allem von den kalten Nächten in der vergangenen Woche.