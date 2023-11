Der wohl erfahrenste Schiri des Saarlandes Wenn das Adrenalin kickt – der Illinger Patrick Alt pfeift in der 2. Bundesliga

Illingen · Der wohl erfahrenste Schiedsrichter aus dem Saarland, Patrick Alt aus Illingen, hat bereits 74 Partien in der 2. Liga und 115 in der 3. Liga geleitet. Was ihn an dem Beruf reizt – und was seine Highlights bisher waren.

14.11.2023 , 11:35 Uhr

Patrick Alt aus Illingen ist der mit Abstand erfahrenste und beste Schiedsrichter des Saarlandes. Foto: IMAGO/Zink/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Von Stefan Regel Redakteur Sport

Unaufgeregt. Ruhig. Klar in der Kommunikation. Wenn Patrick Alt über den Stil seiner Spielleitung als Fußball-Schiedsrichter spricht, klingt das nicht angeberisch, sondern sachlich und genau so, wie auch ein Gespräch mit dem 38-Jährigen aus dem Saarland verläuft. Seit 2015 pfeift der Illinger in der 2. Bundesliga, blickt mittlerweile auf 74 Spiele im Unterhaus des Profi-Fußballs zurück.