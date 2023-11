Bester saarländischer Schiedsrichter Eine Institution in der 2. Bundesliga

Alt, der seit 1999 zur Pfeife greift, ist der mit Abstand höchstklassige saarländische Schiri. Mit 115 bisher geleiteten Spielen führt er sogar die Einsatz-Tabelle der 3. Liga an. „Ich bin durch die ganze Erfahrung ruhiger geworden, abgeklärt und besonnen“, erzählt Alt. In der 2. Liga erlebt er häufig Spiele, die vom ganzen Rahmen auch Bundesliga-Spiele sein könnten – und in der 3. Liga Traditionsduelle wie Duisburg gegen Bielefeld, die sich auch eher nach 1. oder 2. Liga anhören. „Schön war diese Saison ein Spiel im Berliner Olympiastadion“, sagt das Aushängeschild der rund 1000 saarländischen Schiedsrichter und schwärmt: „Bei Nieselregen an einem Freitagabend am Millerntor, wenn der FC St. Pauli spielt, das ist natürlich immer ein Erlebnis.“