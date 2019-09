Neunkirchen Volkmar Fischer, der Obmann des Verbandsschiedsrichter-Auschusses im Saarfußball, erklärt die Beweggründe zur Absage aller Schiedsrichtereinsätze am Wochenende.

An diesem Wochenende ruht der Spielbetrieb auf den saarländischen Fußballplätzen. Die Schiedsrichter treten in ihren angekündigten Streik – von der Saarlandliga bis in die Kreisligen A und zu den Jugendspielen. Doch der Ausstand der Unpateiischen scheint die gewünschte appellative Wirkung bereits zu verfehlen, bevor er begonnen hat. Am vergangenen Wochnende war es erneut zu Übergriffen auf Schiedsrichter gekommen (wir berichten).