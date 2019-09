Schiedsrichter treten landesweit in den Streik

Saarbrücken Solidaritätsaktion: Spiele von Junioren bis zur Saarlandliga fallen aus.

Nach einem brutalen Übergriff auf einen Schiedsrichter aus Weiskirchen hat der Verbandsschiedsrichterausschuss am Montagabend (2. September) eine weitreichende Entscheidung getroffen. Demnach werden am Wochenende vom 13. bis 15. September landesweit keine Unparteiischen im saarländischen Fußball eingesetzt. Nach Angaben aus dem Verband betrifft dies alle Begegnungen des Saarländischen Fußball-Verbands (SFV). Damit fallen aller Voraussicht nach alle Partien aus. Im Detail davon betroffen: Aktive, Junioren und Saarlandliga.

Neben dem aktuellen Zwischenfall sollen auch zahlreiche weitere, ähnliche Vorkommnisse zu diesem Beschluss geführt haben. Es handle sich dabei um eine Solidaritätsaktion. In den zurückliegenden Jahren sollen sich Sportgerichte im Land mit 35 Übergriffen befasst haben.

Nach C-Jugend-Begegnung in Brotdorf – Schiedsrichter wird krankenhausreif geschlagen

Brutales Ende einer Fußball-Partie : Nach C-Jugend-Begegnung in Brotdorf – Schiedsrichter wird krankenhausreif geschlagen

Nach Übergriff auf Unparteiischen in Merzig

Nach Übergriff auf Unparteiischen in Merzig : Schiedsrichter im Saarland drohen mit Boykott von Spielen

C-Junioren-Partie in Merzig mit Nachspiel

C-Junioren-Partie in Merzig mit Nachspiel : Nach Attacke auf Schiedsrichter prüft Saar-Fußballverband Konsequenzen

Unterstützung erhält die Landesentscheidung vom Schiedsrichter-Obmann Alfons Fries aus Losheim. Er stehe hinter der Aktion. In seinem Zuständigkeitsbereich war es am 24. August in Merzig-Brotdorf nach einem C-Juniorenspiel zwischen JFG Saarschleife 2 und SG Honzrath-Haustadt 1 zu dem Angriff auf seinen Kollegen gekommen. Im Anschluss soll der Vater eines Spielers den 37-Jährigen krankenhausreif geschlagen haben. daraufhin drohten Unparteiische im Landkreis Merzig-Wadern und Saarlouis mit Boykott. Jetzt entschied sich der Landesausschuss für einen Streik. Der Fußballverband seinerseits drohte dem mutmaßlichen Täter mit sportrechtlichen Konsequenzen.