Denn wir hatten nullkommanull die Ambition, ihn abzugeben“, wird Heidel auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Er habe dem gebürtigen Brasilianer gesagt, „dass wir als Verein, wenn wir ihn ziehen lassen, ordentlich auf die Fresse bekommen werden. Trotzdem haben wir uns schweren Herzens dafür entschieden, seinem Wunsch zu entsprechen. Das haben wir letztlich für Naldo gemacht“, sagte Heidel.

Weiter sei bei der Vertragsverlängerung mit Naldo bis 2020 im vergangenen Oktober „offen kommuniziert“ worden, dass Naldo „nicht mehr in jedem Spiel zum Einsatz kommen“ werde. Der Spieler habe dies „in allen Punkten auch so akzeptiert“. Naldos Ehefrau hatte die Umstände des Wechsels in der vergangenen Woche für 1,2 Millionen Euro zu AS Monaco bei Instagram anders dargestellt.