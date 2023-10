Turnen Freud und Leid, so dicht beieinander

Zwei Zehntel sind im Kunstturnen nicht viel: ein Schritt nach der Landung, ein Wackler, ein nicht exakt gehaltener Winkel. So etwas ist schnell passiert. Zwei Zehntel können aber auch Welten trennen, eine Perspektive komplett verändern und Hoffnungen ruinieren. Die deutschen Turnerinnen haben das am Montagabend, bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen, schmerzhaft zu spüren bekommen. Obwohl sie selbst am früheren Abend alles gegeben, sich an größeren Fehlern nichts zuschulden hatten kommen lassen, mussten sie danach entsetzt erleben, wie ihr ersehntes Teamticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an andere ging.