Brebach gegen Saar 05 : Ein grottenschlechtes Stadtderby

Saar-05-Spieler Nicolas Quesne versucht im Duell mit Brebachs Artur Schneider (von links), den Ball mit dem Fuß zu spielen. Foto: Thomas Wieck

Brebach Fußball-Saarlandligist SC Halberg Brebach hat sein Heimspiel gegen Saar 05 Saarbrücken mit 2:0 gewonnen. Sowohl SC-Trainer Martin Peter als auch sein Gegenüber Timon Seibert haderten mit dem Niveau der Partie.

Das Saarbrücker Derby in der Saarlandliga hat die hohen Erwartungen nicht erfüllen können. Mit dem SC Halberg Brebach und Saar 05 Saarbrücken standen sich am Samstag zwei spielstarke Mannschaften gegenüber. Ihr Können konnten beide vor knapp 150 Zuschauern nur vereinzelt auf den Platz bringen. Technische Fehler und viele Unterbrechungen bestimmten das Spielgeschehen. „Das war ein grottenschlechtes Spiel. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die wenig Fußball gespielt haben“, urteilte Saar-05-Trainer Timon Seibert nach der 0:2 (0:1)-Auswärtsniederlage seiner Mannschaft. Auch sein Gegenüber Martin Peter musste zugeben: „Das war kein Spiel auf hohem Niveau.“

Saar 05 hätte mit der ersten Torchance des Spiels in Führung gehen können, als Marc Jungs Schuss aus 13 Metern am kurzen Pfosten vorbeiflog (10.). Passend zum Spielverlauf fiel das erste Tor dann nach einer Standardsituation. Brebachs Außenverteidiger Sascha Arand zirkelte den Ball von der rechten Strafraum-Ecke mit dem linken Fuß an den kurzen Pfosten. Saar-05-Torhüter Mark Birkenbach konnte zunächst stark parieren. Den Abpraller nutzte Ahmed Taher freistehend zum Führungstreffer (22. Minute). Brebachs Spielgestalter hatte sonst einen gebrauchten Tag erwischt. Er leistete sich zwei Ballverluste, die nur mit Glück nicht mit dem 1:1 endeten. In der 28. Minute musste Brebachs Innenverteidiger Vedran Ivankovic den Fehler seines Mitspielers ausbügeln. Er trennte Saar-05-Flügelspieler Maximilian Kassel in höchster Not vom Ball. Nach dem zweiten Ballverlust versprang Stürmer Dominic Altmeier der Ball kurz vor Brebachs Schlussmann Dirk Jank (53.).

Auf der anderen Seite versäumten die Gastgeber die vorzeitige Entscheidung. Birkenbach konnte SC-Stürmer Thomas Pernet in letzter Sekunde vom Ball trennen (73.). Zwei Minuten später parierte der Schlussmann den zweiten starken Freistoß von Arand.

Die Hoffnungen der Gäste auf den Ausgleich endeten dann in der 81. Minute nach einem Platzverweis: David Seibert hatte sich bei einem Zweikampf mit dem Arm Platz verschafft. Schiedsrichterin Maria Steinmann-Scholz pfiff die Aktion ab. Nach einer Diskussion stellte sie den Saar-05-Kapitän wegen Meckerns mit der Gelb-Roten Karte vom Platz. Bereits nach 40 Minuten hatte er aus den gleichen Gründen die Gelbe Karte gesehen. „Da kann man auch mal mehr Fingerspitzengefühl zeigen“, kritisierte sein Bruder Timon Seibert, der die Niederlage aber nicht daran festmachen wollte: „Wir hätten es nicht verdient gehabt, zu gewinnen. Da hat die Einstellung, der Biss gefehlt. Brebach hat das besser gemacht.“

Den Treffer zum 2:0-Endstand besorgte Felix Florsch in der 87. Minute nach Vorarbeit von Marcel Schorr. Brebachs Trainer Martin Peter resümierte: „Wir waren in der entscheidenden Situation den einen Schritt schneller. Wir waren nicht deutlich besser, haben aber das Tor gemacht. Und das zählt dann halt.“ Seine Mannschaft belegt Tabellenplatz vier spielt an diesem Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr in der zweiten Runde des Saarlandpokals bei Kreisligist DJK Püttlingen. In der Saarlandliga tritt Brebach am Sonntag, 1. September, um 15.30 beim Tabellenzehnten Spvgg. Quierschied an.