Squash-Bundesliga : Der Sportsoldat und die vier langweiligen Wände

Johannes Dehmer-Saelz. Foto: Christian Lortat

SAARBRÜCKEN Johannes Dehmer-Saelz feiert mit dem Squash-Bundesligisten SC Güdingen den größten Erfolg seiner Karriere.

„Du siehst den Court, und eigentlich sind da im ersten Moment nur diese vier langweiligen Wände – doch dahinter steckt so viel mehr“, sagt Johannes Dehmer-Saelz. Der 20-Jährige kam früh dank seiner Eltern mit Squash in Kontakt. „Ich stand mit vier, fünf Jahren das erste Mal auf dem Court. Während sich meine Eltern nebenan gegenseitig über den Court gejagt haben, habe ich alleine geübt“, erzählt Dehmer-Saelz, der seit Beginn dieser Saison für Bundesligist SC Güdingen spielt. Squash ist für ihn viel mehr als ein ambitioniertes Hobby. „Squash gehört einfach fest zu meinem Leben dazu“, sagt er.

Dehmer-Saelz ist Mitglied der Sportfördergruppe bei der Bundeswehr. Er kann sich somit voll und ganz auf sein sportliches Wirken konzentrieren. Was ihn am Squash reizt? „Gerade beim Squash ist es so: Du gehst in den Court – und wenn du wieder rauskommst, bist du stehend k.o. – du kannst dich dabei völlig auspowern. Es ist einfach nur ein geiler Sport“, sagt Dehmer-Saelz.

info Letztes Heimspiel findet an diesem Sonntag statt Der SC Güdingen bestreitet an diesem Wochenende seine letzten Partien in der Hauptrunde der Squash-Bundesliga Süd: An diesem Samstag, 7. März, spielt der Tabellenzweite ab 14 Uhr bei den Squash Devils Stuttgart. An diesem Sonntag ab 14 Uhr erwartet der SC in Zweibrücken, wo die Güdinger ihre Heimspiele austragen, den Tabellenvierten Königsbrunner SC. Das Finalturnier um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft mit den beiden Erstplazierten die Bundesliga-Staffeln Süd und Nord findet am Freitag und Samstag, 15. und 16. Mai, in Hamburg statt.

Im Alter von sechs bis 16 Jahren griff der Sportsoldat noch zu einem anderen Schläger. Er spielte auch noch Tennis. „Bis sich mit 14 Jahren immer mehr herauskristallisiert hat, dass mir Squash viel mehr Spaß macht.“ Der Spaß kommt auch beim SC Güdingen nicht zu kurz. Mit den Saarländern hat er sich bereits vor dem letzten Doppelspieltag an diesem Wochenende für das Endturnier der besten vier Vereinsmannschaften Deutschlands qualifiziert. „Das ist natürlich einer meiner größten, wenn nicht sogar mein größter Erfolg in Sachen Squash“, betont Dehmer-Saelz, dessen Vorbilder unter anderem die beiden besten deutschen Spieler, der Weltranglisten-Siebte Simon Rösner und der Weltranglisten-30. und Europameister Raphael Kandra, sind. „Sie spielen bei den Top-Turnieren überall auf der Welt mit, während mein Fokus auf den deutschen Ranglisten-Turnieren und internationalen Turnieren in den Nachbarländern liegt. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, auch mal in diesen Sphären unterwegs zu sein“, erläutert Dehmer-Saelz, der Rang sieben der deutschen Rangliste und Nummer eins der Altersklasse U 23 ist.