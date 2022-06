Aufstieg in Landesliga Südwest : SC Friedrichsthal siegt haushoch in Eschringen und wird Meister der Bezirksliga Saarbrücken (mit Video und Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 12 Bilder SC Friedrichsthal feiert Meistertitel in der Bezirksliga Saarbrücken

Eschringen Mit einem haushohen Sieg wird SC Friedrichsthal Meister in der Fußball-Bezirksliga Saarbrücken und steigt in die Landesliga Südwest auf.

Der SC Friedrichsthal ist Meister in der Fußball-Bezirksliga Saarbrücken und steigt in die Landesliga Südwest auf. Am Sonntagnachmittag sicherte sich der SCF den Titel mit einem souveränen 7:1-Erfolg beim TuS Eschringen.

„Wir sind Meister und das ist so ein toller Erfolg – und morgen ist Feiertag“, sagte Markus Becker, der Torhüter und Teil des Trainergespanns Markus Becker/Philipp Kerber. Es war zwar nur noch eine Pflichtaufgabe für die Friedrichsthaler in Eschringen, aber im Fußball weiß man ja bekanntlich nicht, was passiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Wir waren wie in der gesamten Saison eine absolut geile Mannschaft, die alles für den Erfolg gegeben hat. Das wird heute noch richtig gefeiert“, sagte Michael Graul, der mit vier Toren mal wieder in der Offensive glänzte. 61 Tore hat der 38-Jährige in dieser Saison erzielt. So viele Tore schießen andere in ihrer ganzen Karriere nicht.

„Es war der Erfolg von allen. Wir haben vor der Saison zehn Jugendspieler in die Mannschaft integriert und was die geleistet haben, ist einfach nur großartig“, sagte der Vorsitzende des SC Friedrichsthal, Thorsten Rau, in Eschringen. Die Friedrichsthaler Party ging noch Stunden in Eschringen und dann wurde im Friedrichsthaler Clubheim weiter gefeiert.