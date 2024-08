U20-Nationalspielerin aus Homburg Mit welchen großen Zielen die saarländische Profi-Fußballerin Sara Ritter in die Heimat zurückkehrt

Als Sara Ritter diese Frage hört, muss sie kaum nachdenken. Keine zwei Sekunden überlegt sie, dann kommt ihre Antwort mit einem Lachen im Gesicht: „Also der größte Unterschied sind ja die Preise im Supermarkt“, sagt die 19-jährige Fußballerin angesprochen darauf, was am alltäglichen Leben in Norwegen anders ist als in Deutschland „es ist dort schon alles sehr teuer.“ Mit Sicherheit ist es nicht der einzige Unterschied. Doch ist er wohl der, der ihr und vermutlich auch jedem anderen als Erstes ins Auge fällt.