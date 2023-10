Sara Ritter aus Homburg So kurios kam eine junge Saarländerin zum norwegischen Topclub SK Brann

Es ist Ende Januar 2023 auf einem Fußballplatz im norwegischen Bergen. Mit Aufsteiger Åsane Fotball und SK Brann stehen sich zwei Frauen-Erstligisten aus der Stadt an der norwegischen Westküste in einem Testspiel gegenüber. Bei Top-Club Brann fehlt nach einer Verletzung am Tag zuvor eine Innenverteidigerin. Spontan hilft eine damals 17-jährige Åsane-Spielerin, die dort noch gar nicht wirklich unter Vertrag steht, im Team des amtierenden Meisters aus. Sie spielt gut, so gut, dass sie keine zwei Tage später mit Brann ins Trainingslager fliegt und vier Wochen später einen Profi-Vertrag dort unterschreibt.