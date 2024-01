Nach positivem Test auf Epo und Testosteron Spektakuläre Doping-Wende im Fall Benfares?

Im mutmaßlichen Dopingfall um die saarländische Leichtathletin Sara Benfares deutet sich möglicherweise eine spektakuläre Wendung an. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) hatte in einer Dopingprobe der 22-jährigen Mittelstreckenläuferin Epo und Testosteron nachgewiesen und die Athletin daraufhin vorläufig suspendiert. Dies hatte die NADA auf SZ-Anfrage am Montag mitgeteilt (wir berichteten). Die Athletin und ihr Anwalt, der Sportrechtler Rainer Tarek Cherkeh, hatten auf SZ-Anfrage am Dienstag keine Stellungnahme abgeben wollen.