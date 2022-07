Fünf Vereine aus dem Saarland dabei : Saison-Vorschau auf die Fußball-Oberliga: Ein Saar-Team hat fast alle seine Spieler verloren

Königstransfer: Benno Mohr spielte von 2017 bis 2020 bei der SV Elversberg und absolvierte 61 Regionalliga-Partien. Mit Borussia Mönchengladbach II bestritt er zuvor 53 weitere Regionalliga-Spiele. Nun wechselt er nach Wiesbach. Foto: Andreas Schlichter

Die Fußball-Oberliga startet am letzten Juli-Wochenende mit fünf Saar-Teams in die Saison. Was sich im Sommer personell getan hat, wie die Vorbereitung läuft und was die Ziele der Clubs sind – darüber hat die SZ mit den Verantwortlichen gesprochen.