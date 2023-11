Saisonfinale der DTL Die Hoffnung bei der TG Saar stirbt zuletzt

Die Gerätepunkte können am letzten Wettkampftag der Kunstturn-Bundesliga das Zünglein an so mancher Waage sein. Sie sind vergleichbar mit dem Torverhältnis beim Fußball. Liegen zwei Vereine in der Tabelle nach Punkten gleichauf, entscheidet zunächst die bessere Gerätepunkte-Differenz, wer die Nase vorn hat. Um die Chance auf den Einzug ins große Finale um die deutsche Meisterschaft zu wahren, muss Kunstturn-Bundesligist TG Saar an diesem Samstag beim Tabellenletzten StTV Singen (18 Uhr) alle zwölf Gerätepunkte gewinnen. Zeitgleich muss der aktuelle Tabellenzweite TV Wetzgau gegen den Dritten TuS Vinnhorst verlieren – und darf maximal vier Gerätepunkte holen. Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, springen die Saarländer von Platz vier auf zwei und kämpfen um den Titel.