Fußball-Oberliga : Saison-Unterbrechung für FSV Jägersburg

Jägersburg/Homburg Auch für die Regionalliga-Junioren-Mannschaften des FC Homburg ist Zangspause angesagt.

Am vergangenen Donnerstagabend hat der Fußball-Regionalverband (FRV) Südwest um 18.20 Uhr per E-Mail in seinem Presseverteiler erklärt, was für alle Beteiligten in den betroffenen Vereinen längst keine Überraschung mehr war. „Auf der Grundlage des Beschlusses von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 sowie der Beschlüsse des Fußballverbandes Rheinland, des Saarländischen Fußballverbandes und des Südwestdeutschen Fußballverbandes hat das Präsidium des FRV Südwest auf seiner Sitzung am 29. Oktober 2020 folgendes beschlossen: Der Spielbetrieb des FRV Südwest wird in allen Klassen (Männer, Frauen, Jugend) mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt. Eine Fortsetzung wird rechtzeitig vorher mitgeteilt. Der Rahmenterminkalender wird entsprechend angepasst. Das Präsidium wird die weitere Entwicklung fortlaufend verfolgen und gegebenenfalls neue Entscheidungen treffen“, heißt es in dieser Pressemitteilung. Der FRV Südwest regelt folgende Spielklassen: Herren-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Frauen-Regionalliga Südwest, A-Junioren-Regionalliga Südwest, B-Junioren-Regionalliga Südwest, C-Junioren-Regionalliga Südwest, B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest und Herren-Futsal-Regionalliga Südwest.