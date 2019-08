Volkslauf : In Merzig geht’s um die Marathon-Landesmeisterschaft

Mettlach Der Merziger Sport & Freizeitverein veranstaltet am Sonntag, 1. September, die fünfte Auflage seines Saarschleifen-Land-Laufs. Auftakt zu der Veranstaltung ist um 8.30 Uhr mit dem Sparkassen-Marathon, der gleichzeitig auch die Landesmeisterschaft über die 42,195-Kilometer-Distanz darstellt.

Die Laufrichtung verläuft auf dem Saarleinpfad flussabwärts vorbei an der Besseringer Anlegestelle und am Sportpatz des Stadtteils vorbei. Von hier aus geht es links auf einem Pfad hinunter an die Saar und vorbei am Biotop, wo sich schließlich der Leinpfad gabelt. Dies ist eine Schlüsselstelle: Die Marathon-Teilnehmer laufen anschließend links in Richtung Mettlach bis zur Staustufe weiter, überqueren sie und laufen dann flussaufwärts bis nach Dreisbach-Steinbach. Im Bereich des Fährhauses befindet sich der Wendepunkt, von dem es wieder zurück zum Gangolfer Biotop geht. Hier biegen die Marathonläufer dann auf die Strecke des Hauptlaufs ein.