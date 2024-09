Saarlouiser Handball-Nationalspieler Silber in Paris: Marko Grgic verliert keine Zeit nach Olympia

Am Ende waren es nicht einmal vier Tage. Keine vier Tage zwischen dem bisher größten Erfolg der Karriere und dem Moment, in dem Marko Grgic anschließend schon wieder in der Trainingshalle stand. Am Sonntag, 11. August, hatte der 21-Jährige mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen, donnerstags drauf absolvierte er bereits wieder die erste Einheit mit seinen Teamkollegen beim Bundesligisten ThSV Eisenach. Eine enorme Belastung – vor allem für den Kopf. Doch die nahezu erbarmungslose Taktung im Handball lässt es nicht anders zu.