Basketball-Bundesliga : Royals mit Pflichtsieg und Niederlage im Spitzenspiel

Keltern/Saarlouis Wie weit kann es in dieser Saison für die Frauen von Basketball-Bundesligist BC Saarlouis gehen? Nimmt man das mit 55:76 verlorene Duell mit dem Topteam RS Keltern von Sonntag zum Maßstab, dann lässt sich festhalten, dass es für einen Platz ganz weit oben wohl nicht reichen dürfte.

Der Heimauftritt am Freitagabend gegen den BC Marburg war dagegen ganz nach Plan der Royals verlaufen. Der Tabellenletzte, der erst einen Sieg auf seinem Konto hat, war in der Stadtgartenhalle ohne jegliche Chance. Schon zur Halbzeit lagen die Saarlouiserinnen mit 33:21 in Front, mit einem Gala-Auftritt im dritten Viertel (27:13) zogen die Royals den Gästen endgültig den Zahn und gewannen am Ende souverän mit 72:47. Beste Werferin war Brianna Rollerson mit 20 Punkten, zudem fing die US-Amerikanerin zwölf Rebounds.