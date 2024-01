Basketball-Bundesliga der Frauen Royals treffen gegen die Eisvögel den Korb nicht

Kurz vor Ende des dritten Viertels sah es so aus, als könnten die Royals mit einer Kraftanstrengung das Spiel in ihre Richtung ziehen. Littleton versenkte einen Freiwurf zum 53:52 für Saarlouis – die erste Führung für die Saarländer. Doch sie hatte nur Sekunden Bestand. Einmal kurz zu Beginn des letzten Viertels setzte Isabelle Spingola zwei Freiwürfe zum 54:53 in die Reuse – dann drehte Freiburg auf. Drei wichtige Dreier, einen davon von der 47 Jahre alten Mirna Paunovic (insgesamt acht Punkte) zum jeweils richtigen Zeitpunkt brachten die Eisvögel auf die Siegerstraße – und die Royals hatten mit 74:79 das Nachsehen. Am kommenden Samstag müssen die Royals zum Vierten TK Hannover.