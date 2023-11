Debüt von Trainerin Dragana Svitlica Niederlage beim Debüt – Zaubern kann die neue Trainerin der Saarlouis Royals nicht

Ein Neuanfang ausgerechnet gegen die beste Mannschaft der Liga ist undankbar. Diese Erfahrung mussten die Basketballerinnen des Bundesligisten BC Saarlouis am Sonntag machen. Nach dem geräuschvollen Trainerwechsel von Ricky Easterling zu Dragana Svitlica und der Verpflichtung von drei neuen Spielerinnen verloren die Royals in der heimischen Stadtgartenhalle gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen deutschen Meister Rutronik Stars Keltern mit 69:81 (34:39). Die Erkenntnis des Debüts der vier Neuzugänge: Zaubern kann Svitlica nicht, vielmehr wartet ganz viel Arbeit auf die Bosnierin. Die Royals bleiben mit einem Sieg aus sieben Spielen Tabellenletzter.