Basketball-Bundesliga : Royals fallen nach 51:79 in Hannover auf Platz sechs

Die Basketballerinnen der Saarlouis Royals, hier ein Symbolbild, waren beim Tabellenführer in Hannover am Ende chancenlos. Foto: dpa/Lukas Schulze

Hannover Die Bundesliga-Basketballerinnen des BC Saarlouis haben am Sonntag ihr Auswärtsspiel bei Spitzenreiter TK Hannover Luchse mit 51:79 (31:43) verloren. Die Royals, die von Beginn an einem größer werdenden Rückstand hinterherliefen, fielen in der Tabelle zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison von Platz vier auf Rang sechs.