Basketball-Bundesliga Royals mit schwachem Spiel, aber Glück bei der Auslosung

Am Rande des Spiels wurden die Paarungen für das Top4, das Endturnier um den deutschen Basketball-Pokal, ausgelost, das am 16. und 17. März in der Saarlouiser Stadtgartenhalle ausgetragen wird. Dabei hatten die Royals Losglück, sie treffen in ihrem Halbfinale auf die Angels Nördlingen. Das andere Halbfinale bestreiten Topfavorit Alba Berlin und die TK Luchse Hannover.